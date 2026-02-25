Размер шрифта
Парализованному в Таиланде омскому врачу ищут самолет для транспортировки в Москву

Глава фонда Евстигнеев: хирургу Коробейникову ищут самолет до Москвы
РЕН ТВ

.Родственники парализованного в Таиланде омского врача Михаила Коробейникова ищут самолет для транспортировки в Москву. Об этом рассказал руководитель благотворительного фонда «Радуга» Валерий Евстигнеев в беседе с РИА Новости.

«Я общаюсь с его дочерью, получаю информацию от нее. Знаю, что решается вопрос о транспортировке в Москву, в клинику. Омск, к сожалению, ничем помочь не смог. Дай бог, чтобы сейчас решился вопрос с бортом в Бангкоке, нашелся в числе знакомых и друзей, который смог бы предоставить самолет в Москву. Состояние Михаила катастрофически ухудшается. Наша главная задача - доставить его на материк», — сказал он.

По словам Евстигнеева, для перевозки врача нужен спецборт, поскольку доктора можно транспортировать только в положении лежа.

Российский детский хирург Михаил Коробейников в Таиланде перенес инфаркт спинного мозга. В результате мужчина оказался полностью парализован. Сейчас он находится в одной из тайских больниц.

Его сын Григорий сообщил о сложностях во взаимодействии с зарубежной клиникой: большинство медицинских процедур требует отдельного согласования со страховщиком. За содействием он обратился в российское посольство.

Ранее Индия запретила всем медицинским учреждениям работать со страховыми компаниями из России.

 
