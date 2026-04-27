Стало известно, когда в Москве закончится снегопад

Улучшение погоды в Москве ожидается в среду, 29 апреля. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с РИА Новости.

«Снежное ненастье в столице будет постепенно ослабевать к сегодняшнему вечеру, но сохранится и в течение завтрашнего дня. Улучшение погоды ожидается только в среду», — сказал он.

Леус также добавил, что 29 апреля сойдет образовавшийся после непогоды снежный покров.

До этого ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала, что конец апреля в Москве и Московской области будет аномальным по температуре воздуха, погоду испортит то, что регион окажется в тыловой части антициклона. По ее словам, это принесет похолодание и осадки. Понедельник и вторник, 27 и 28 апреля, станут наиболее неблагоприятными по погоде.

Синоптик добавила, что вместе с этим в этот период ожидается очень сильный западный ветер с порывами до 19 метров в секунду в понедельник и до 17 метров в секунду — во вторник. В среду и четверг, 29 и 30 апреля, температура воздуха будет не выше +8°C, осадков будет меньше, чем в понедельник и вторник.

