В МВД рассказали о криминальной обстановке в России

МВД: количество преступлений в РФ сократилось почти на 17% за 3 месяца 2026 года

Количество зарегистрированных преступлений в России в первом квартале 2026 года снизилось на 16,7%, в том числе тяжких и особо тяжких — на 19,8%. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

Согласно статистике ведомства, общее число преступлений против личности сократилось на 9,1% за январь — март 2026 года. Также на 11,5% стало меньше покушений на жизнь и расправ. Фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью зарегистрировано на 19,4% меньше, а изнасилований и покушений на изнасилование — на 12,8%.

По данным МВД, с начала 2026 года стало меньше разбоев, грабежей и краж, в том числе квартирных. Сократилось и количество угонов автомобилей, а также всех видов мошенничеств.

Как подчеркнули правоохранители, в январе — марте раскрыто на 10,8% больше преступлений прошлых лет, чем за три месяца 2025 года, в том числе тяжких и особо тяжких — на 32,8%. Число ДТП с пострадавшими за указанный период снизилось на 8,7%.

До этого был назван самый распространенный в России вид преступлений. По итогам 2025 года им остается кража. В прошлом году в России зафиксировали 453 338 случаев кражи. Число таких инцидентов снизилось на 46 тысяч в сравнении с 2024 годом. Результаты 2025 года стали минимальными за последнее время. Всего за 2025 год в России зарегистрировали 1 млн 771 тысячу преступлений.

Ранее в России раскрыли рекордное число преступлений, связанных со взяточничеством.