Выросло число погибших при пожаре на севере Москвы

Число погибших на пожаре на стройке на севере Москвы увеличилось до трех. Об этом РИА Новости сообщили в МЧС РФ.

«По последним данным, спасены 31 человек, семь пострадало, три погибших», — говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что пожарные продолжают спасать людей со второго этажа горящего здания: специалисты установили по периметру подъемные механизмы, внутри работают сотрудники газодымозащитной службы.

Всего на месте происшествия работают более 120 человек и 30 единиц техники.

Огнем охвачено строящееся многоэтажное здание в лесах во Втором Амбулаторном проезде столицы, возгорание охватило второй и третий этажи, пламя быстро распространяется. Пожару присвоен пятый, максимальный уровень сложности.

По информации ТАСС в горящем здании могут находиться не менее 200 человек.

Уцелевшие строители рассказали, что пламя вспыхнуло буквально мгновенно, а потом все помещение заполнил густой и едкий дым.

Ранее прокуратура взяла на контроль установление причин пожара на севере Москвы

 
