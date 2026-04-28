В ХМАО самбист зверски избил подростка в туалете школы

Ura.ru: в ХМАО подросток попал в больницу после избиения самбистом в туалете

Спортсмен из ХМАО напал на школьника. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на местные паблики.

Инцидент произошел в Нижневартовске. Как рассказали родители пострадавшего, 16-летний ученик школы, занимающийся самбо, нанес их сыну травмы в туалете. Спортсмен якобы нанес несколько ударов и швырнул об кафель с высоты своего роста.

В результате оппонент получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, переломы костей лица и носа.

Родители полагают, что администрация школы пытается замолчать ситуацию.

На ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда средней степени тяжести.

