Россиянин вмешался в женскую драку и оказался в больнице

Житель Твери оказался в больнице с переломами ребер после того, как попытался разнять дерущихся женщин во время застолья. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел в одном из домов на бульваре Гусева в Твери. 38-летний хозяин квартиры пригласил к себе в гости шестерых знакомых. Во время распития спиртных напитков между двумя девушками вспыхнул конфликт, одна из них схватила другую за волосы.

В потасовку вмешался 21-летний брат одной из оппоненток. Молодой человек попытался их разнять, но затем сошелся в рукопашную с хозяином квартиры, юноша сломал мужчине несколько ребер. Потерпевшему потребовалась госпитализация. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, фигуранту может грозить до восьми лет лишения свободы.

