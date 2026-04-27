Россиянин вмешался в женскую драку и оказался в больнице

В Твери мужчина пытался разнять дерущихся женщин и оказался в больнице
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Житель Твери оказался в больнице с переломами ребер после того, как попытался разнять дерущихся женщин во время застолья. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел в одном из домов на бульваре Гусева в Твери. 38-летний хозяин квартиры пригласил к себе в гости шестерых знакомых. Во время распития спиртных напитков между двумя девушками вспыхнул конфликт, одна из них схватила другую за волосы.

В потасовку вмешался 21-летний брат одной из оппоненток. Молодой человек попытался их разнять, но затем сошелся в рукопашную с хозяином квартиры, юноша сломал мужчине несколько ребер. Потерпевшему потребовалась госпитализация. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, фигуранту может грозить до восьми лет лишения свободы.

До этого в Петербурге юноша жестоко избил 56-летнюю женщину на парковке. Хулиган нанес жертве несколько ударов руками, а когда женщина упала, продолжил бить ее ногами. Через несколько минут на место прибыл наряд Росгвардии, сотрудники задержали нападавшего.

Ранее россиянин пошутил, что сдаст мать в дом престарелых и получил удар ножом.

 
Смертельные снегопады, встреча Путина с главой МИД Ирана и первый приговор за сатанизм: главное за 27 апреля
