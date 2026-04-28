С экс-главы УГИБДД Орловской области требуют взыскать 275 млн рублей

Прокуратура Орловской области потребовала взыскать с бывшего начальника Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения (УГИБДД) по региону Александра Коршунова, трех граждан и трех коммерческих организаций более 275 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Советский районный суд ранее признал Коршунова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

Проверка прокуратуры установила, что с 2010 по 2023 год, оставаясь на государственной службе, Коршунов одновременно контролировал деятельность ООО «Охотхозяйство Кудиновское», «Автостандарт-Плюс» и «Автознак». Он лично и через подставное лицо участвовал в управлении этими фирмами и их коммерческой деятельности. Благодаря его покровительству и должностным преимуществам организации получили доход более 275 млн рублей. Эти деньги Коршунов не задекларировал и скрыл от контролирующих органов.

Прокуратура намерена доказать, что средства получены с нарушением антикоррупционного законодательства.

«Прокуратура направила в Заводской районный суд города Орла исковое заявление о взыскании солидарно с Александра Коршунова, трех граждан и названных юридических лиц более 275 млн рублей как имущества, полученного с нарушением требований законодательства о противодействии коррупции», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ход рассмотрения иска находится на контроле надзорного ведомства.

