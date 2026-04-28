Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

С экс-главы УГИБДД Орловской области требуют взыскать 275 млн рублей

Прокуратура требует взыскать с экс-главы УГИБДД Орловской области 275 млн рублей
Shutterstock/Salivanchuk Semen

Прокуратура Орловской области потребовала взыскать с бывшего начальника Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения (УГИБДД) по региону Александра Коршунова, трех граждан и трех коммерческих организаций более 275 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Советский районный суд ранее признал Коршунова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

Проверка прокуратуры установила, что с 2010 по 2023 год, оставаясь на государственной службе, Коршунов одновременно контролировал деятельность ООО «Охотхозяйство Кудиновское», «Автостандарт-Плюс» и «Автознак». Он лично и через подставное лицо участвовал в управлении этими фирмами и их коммерческой деятельности. Благодаря его покровительству и должностным преимуществам организации получили доход более 275 млн рублей. Эти деньги Коршунов не задекларировал и скрыл от контролирующих органов.

Прокуратура намерена доказать, что средства получены с нарушением антикоррупционного законодательства.

«Прокуратура направила в Заводской районный суд города Орла исковое заявление о взыскании солидарно с Александра Коршунова, трех граждан и названных юридических лиц более 275 млн рублей как имущества, полученного с нарушением требований законодательства о противодействии коррупции», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ход рассмотрения иска находится на контроле надзорного ведомства.

До этого в Брянске инспектору ГИБДД дали 8,5 года колонии и оштрафовали на 1,9 млн рублей за получение взяток и превышение служебных полномочий.

Ранее прокуратура Дагестана добилась увольнения главы Рутульского района через суд.

 
Теперь вы знаете
8 способов спасти деньги от инфляции. От самых верных до сомнительных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!