Инспектор ГИБДД отправится в колонию на восемь лет за взятку 150 тыс. рублей

В Брянске осудили бывшего сотрудника Межрайонного отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГИБДД за получение взяток и превышение служебных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд установил, что мужчина, будучи автоинспектором, получил с февраля по август 2019 года несколько взяток на общую сумму 150 тыс. рублей за отметки об успешной сдаче экзамена на права, после которых граждане незаконно получили водительские удостоверения. Ранее инспектор уже был осужден за аналогичные преступления, и сейчас отбывает наказание в виде принудительных работ.

Суд приговорил бывшего сотрудника ГИБДД к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, его на пять лет лишили права занимать должности в правоохранительных органах, а также лишили звания капитана полиции. Также мужчину обязали выплатить штраф в размере 1,9 млн рублей.

Ранее замначальника полиции по московскому Зюзино арестовали за взяточничество.