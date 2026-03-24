Верховный суд Дагестана уволил главу района за коммерческую деятельность

Верховный суд Дагестана досрочно прекратил полномочия главы Рутульского района республики в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, подававшей иск.

Поводом для обращения в суд послужили выявленные прокуратурой нарушения антикоррупционного законодательства. По версии надзорного ведомства, бывший депутат Народного собрания Дагестана Дауд Сулейманов, возглавляющий Рутульский район с октября 2023 года, одновременно числился учредителем коммерческой организации, хотя это запрещено на муниципальных должностях.

Сначала прокуратура вынесла представление по поводу главы района местному собранию депутатов, но оно было проигнорировано. Тогда ведомство обратилось в Ахтынский райсуд с требованием досрочно прекратить полномочия Сулейманова, но тот выиграл дело. Апелляционная инстанция тоже встала на сторону чиновника.

В результате исполняющий обязанности прокурора Дагестана добился пересмотра дела в Пятом кассационном суде общей юрисдикции, который направил материалы на новое апелляционное рассмотрение. По его итогам Верховный суд республики удовлетворил иск надзорного ведомства.

