Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Верховный суд Дагестана уволил главу района за коммерческую деятельность

Shutterstock

Верховный суд Дагестана досрочно прекратил полномочия главы Рутульского района республики в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, подававшей иск.

Поводом для обращения в суд послужили выявленные прокуратурой нарушения антикоррупционного законодательства. По версии надзорного ведомства, бывший депутат Народного собрания Дагестана Дауд Сулейманов, возглавляющий Рутульский район с октября 2023 года, одновременно числился учредителем коммерческой организации, хотя это запрещено на муниципальных должностях.

Сначала прокуратура вынесла представление по поводу главы района местному собранию депутатов, но оно было проигнорировано. Тогда ведомство обратилось в Ахтынский райсуд с требованием досрочно прекратить полномочия Сулейманова, но тот выиграл дело. Апелляционная инстанция тоже встала на сторону чиновника.

В результате исполняющий обязанности прокурора Дагестана добился пересмотра дела в Пятом кассационном суде общей юрисдикции, который направил материалы на новое апелляционное рассмотрение. По его итогам Верховный суд республики удовлетворил иск надзорного ведомства.

Ранее экс-главу минстроя Дагестана арестовали по делу о получении взятки.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!