Россиян научили выбирать правильный мангал для шашлыков и ухаживать за ним

Для выездных пикников оптимально использовать складной мангал, а для дачи — стационарный с толщиной стали не менее 2 мм, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

Складная модель весит около 3 кг, имеет длину 45–50 в собранном виде, в разобранном виде складывается в багажник автомобиля и подойдет для приготовления гриля на компанию из 4–6 человек.

Дачный стационарный вариант, не требующий мобильности, может быть оснащен печкой, насадкой для казана или решеткой-гриль. Качественный мангал такого плана весит не меньше 10 кг и должен иметь форму трапеции для хорошей устойчивости и длину 60–80 см. В Роскачестве советуют выбирать модели с глубиной жаровни от 12 до 15 см: на более мелкой будет пригорать шашлык, а на более глубокую придется тратить больше угля. Такого мангала хватит для приготовления гриля на большую компанию.

«Даже разборные модели лучше выбирать по весу. Чем тяжелее мангал, тем он устойчивее, так как выполнен из более толстой стали», — пояснили эксперты Роскачества.

Также они порекомендовали обращать внимание на сталь, из которой изготовлен мангал: если она нержавеющая или покрыта жаропрочной эмалью, такое изделие прослужит гораздо дольше, а без покрытия достаточно скоро проржавеет или прогорит.

Срок службы мангала также можно продлить путем правильного ухода: например, после приготовления мяса надо очищать жаровню от золы, стараясь не использовать при этом воду, поскольку при их смешивании создается щелочная среда и повреждается металл. Стационарные мангалы, установленные на открытом воздухе или под тентом на дачных участках, следует укрывать от осадков на то время, когда они не используются.

При деформации отдельных элементов или всей конструкции мангала (например, если он начал шататься), прогорании и появлении признаков коррозии его надо утилизировать и заменить новым, предупредили в Роскачестве.

Ранее россиянам дали инструкцию, как приготовить вкусный шашлык и не отравиться им.