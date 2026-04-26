Московский аэропорт не смог принять более 10 рейсов из-за ограничений на полеты

В московском аэропорту Внуково 12 рейсов не смогли приземлиться из-за действующих временных ограничений. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным онлайн-табло, самолеты перенаправили в другие аэропорты московского авиаузла, Казань, Санкт-Петербург и Махачкалу.

Незадолго до этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны ликвидировали беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Росавиация в 22:14 мск сообщила в Telegram-канале, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены во Внуково, а также в воздушных гаванях Нижнего Новгорода, Череповца и Ярославля. В ведомстве подчеркнули, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее рейс Хургада — Санкт-Петербург экстренно сел в Хельсинки из-за угрозы атаки БПЛА.