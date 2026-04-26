Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Московский аэропорт не смог принять более 10 рейсов из-за ограничений на полеты

РИА: аэропорт Внуково не смог принять 12 рейсов из-за временных ограничений
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В московском аэропорту Внуково 12 рейсов не смогли приземлиться из-за действующих временных ограничений. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным онлайн-табло, самолеты перенаправили в другие аэропорты московского авиаузла, Казань, Санкт-Петербург и Махачкалу.

Незадолго до этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны ликвидировали беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Росавиация в 22:14 мск сообщила в Telegram-канале, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены во Внуково, а также в воздушных гаванях Нижнего Новгорода, Череповца и Ярославля. В ведомстве подчеркнули, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее рейс Хургада — Санкт-Петербург экстренно сел в Хельсинки из-за угрозы атаки БПЛА.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
