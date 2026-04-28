Не менее 10 человек пострадали из-за пожара на стройке в Москве

Пожар произошел на стройке элитного жилого дома у станции МЦД-2 в Москве

Сильный пожар произошел на стройке в московском районе Аэропорт. Об этом сообщает Агентство «Москва».

В материале уточняется, что возгорание зафиксировали рядом со станцией МЦД-2 «Красный Балтиец». С нескольких этажей охваченной огнем постройки идет густой черный дым, подчеркнули журналисты.

По данным Telegram-канала SHOT, пламя вспыхнуло на стройке элитного многоэтажного дома. В результате пострадали не менее 10 человек, двое из них находятся без сознания.

«[Они] получили страшные ожоги», — утверждается в публикации.

На место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб. Но им пока не удается подобраться к очагу возгорания из-за открытого огня.

25 апреля на строительной площадке в районе Чертаново на юге Москвы произошел пожар. Кадры с места происшествия публиковал Telegram-канал «ЧЕРТАНОВО». На них было запечатлено, как в небо поднимается столб густого черного дыма. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли к стройке и ликвидировали распространившийся огонь. Информация о пострадавших не поступала.

