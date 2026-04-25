Огонь охватил стройплощадку на юге Москвы

Пожар произошел на строительной площадке в районе Чертаново на юге Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «360 ЧП».

В материале утверждается, что сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия. К текущему моменту возгорание уже ликвидировали.

«Информации о пострадавших не поступало», — говорится в тексте.

Telegram-канал «ЧЕРТАНОВО» опубликовал кадры с места ЧП. На них видно, как в небо поднимается столб черного густого дыма.

24 апреля в Москве загорелось здание, в котором находится Институт комплексного развития территорий. Пожар произошел в Большом Сухаревском переулке, из помещений эвакуировали около 80 человек. По данным Агентства «Москва», огонь вспыхнул из-за неисправности проводки в одном из офисов. Пламя распространилось на четвертом этаже на площади порядка 60 квадратных метров. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС России.

За три дня до этого на юго-западе российской столицы произошел пожар в жилом доме, где проходили съемки кинокомедии «Ирония судьбы, или С легким паром!». Площадь возгорания составила 40 квадратных метров, пострадали пять человек — у них диагностировали отравление и ожоги.

Ранее в доме на юге Москвы произошел взрыв с последующим возгоранием.

 
