Нейропсихолог рассказала, как кофе влияет на мозг

Кофе является пищевым стимулятором, который оказывает индивидуальный эффект на организм. При этом больше всего кофеин в этом напитке влияет на мозг. Об этом газете «Известия» рассказала нейропсихолог, семейный и детский психолог Мария Тодорова.

Специалист объяснила, что кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, в результате чего снижается чувство усталости и повышается ощущение бодрости.

«Кофе временно маскирует усталость. Поэтому после краткого подъема может наступать спад, особенно если человек не выспался, перегружен или пьет кофе регулярно в больших количествах», — объяснила она.

Психолог подчеркнула, что в то же время кофеин может оказывать влияние на сердечный ритм и усиливать общее возбуждение организма. Такой напиток также дает выраженный стимулирующий эффект. При этом кофе без кофеина сохраняет часть положительного влияния за счет вкуса, привычки и содержащихся в зернах веществ.

Помимо этого, у некоторых людей кофе может положительно влиять на настроение и снижать уровень стресса, придавая чувство комфорта и включенности.

Однако эксперт напомнила, что не стоит употреблять кофе в качестве средства лечения тревожности, депрессии или эмоционального выгорания, поскольку его эффект ограничен и не является альтернативой профессиональной помощи.

Британский стоматолог Шив Пабари до этого говорил, что сильнее всего зубную эмаль окрашивает кофе из зерен арабики, а более щадящее воздействие оказывает сорт робуста. По его словам, к такому выводу пришли ученые из Южной Кореи. Исследователи сравнили состояние зубов у людей, которые регулярно пьют кофе сорта арабики, и у тех, кто выбирает робусту.

Ранее россиян предупредили о подорожании кофе.