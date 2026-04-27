Россиян предупредили о подорожании кофе

Маркетолог Суворова: средняя цена чашки кофе в РФ вырастет на 200 руб. к концу года

К концу 2026 года средняя стоимость чашки может вырасти с нынешних 300–350 рублей до 500–600 рублей, спрогнозировала для «Газеты.Ru» доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Татьяна Суворова.

«К концу года возможен рост до 30% или даже 40%, то есть чашка кофе будет стоить 500–600 рублей, — тогда кофейни и рестораны будут терпеть убытки. Подорожание кофе уже влияет на поведение потребителей. Рост цен уже снизил спрос россиян на кофе вне дома. На начало 2026 года продажи кофе на вынос упали на 3%. Цены на чашку кофе растут сразу под влиянием нескольких факторов. Речь идет о мировом неурожае во Вьетнаме и Бразилии, удлинении логистических маршрутов, росте арендных ставок для кофеен и повышении цен на электроэнергию. Несмотря на то что себестоимость зеленого кофе за счет укрепления рубля снизилась, стоимость чашки кофе растет», — отметила Суворова.

По ее словам, дополнительное давление на рынок оказывают и сопутствующие издержки: в частности, логистические затраты с 2022 года выросли на 40%, а упаковка подорожала примерно на 35% после замещения европейского картона поставками из Китая и Турции.

По словам Суворовой, при дальнейшем росте цен часть спроса будет перетекать в более дешевые форматы. Более устойчивыми могут оказаться вендинговые аппараты и домашнее приготовление кофе, а продажи премиальных видов, напротив, сократятся, считает эксперт.

«Розничные продажи премиального кофе, например голубого кофе с добавлением экстракта цветка голубого горошка, значительно сократятся, будет вертикальное расширение вниз — в средний и ниже ценовой сегмент», — уверена Суворова.

При этом кофе в России вряд ли станет продуктом только для узкой аудитории, считает Суворова. По ее словам, спрос на кофе останется устойчивым, а одним из сценариев адаптации рынка может стать увеличение доли более дешевой робусты в смесях.

Ранее сообщалось, что в России подешевело сливочное масло.