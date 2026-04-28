Осквернившего икону с православным святым задержали в Красноярском крае

В Красноярске в отношении 19-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Отмечается, что молодой человек подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 148 Уголовного кодекса Российской Федерации (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Как пишет aif.ru, россиянин разместил в соцсетях видеоролик, в котором он использует нецензурную лексику в адрес иконы с изображением православного святого, после чего бросает ее на пол автомобиля.

По данным СК, молодой человек был доставлен в следственный отдел для проведения с ним необходимых следственных действий.

До этого сообщалось, что в Тульской области на мужчину, пришедшего на пасхальный Крестный ход в маске Сатаны (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), завели уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.

Ранее в Москве уголовное дело возбудили против женщины за курение кальяна на куличе.