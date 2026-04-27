В Тульской области уголовное дело завели на мужчину из-за шутки с маской Сатаны на Пасху

Нетисов Ростислав/РИА Новости

В Тульской области на мужчину, пришедшего на пасхальный Крестный ход в маске Сатаны (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), завели уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает региональное Следственное управление Следственного комитета РФ на официальном сайте.

«Следователем Богородицкого межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области по материалам сотрудников полиции возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ», — сказано в сообщении.

В данный момент проводятся следственные действия. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение, заключили в ведомстве.

Об аресте мужчины сообщалось 15 апреля. Инцидент произошел в ночь на 12 апреля в селе Михайловское Кимовского района.

34-летний туляк надел маску, имитирующую облик Сатаны и с криками выбежал на территорию храма, где прихожане и священнослужители собрались на пасхальный Крестный ход. Он выкрикивал религиозные приветствия, писали местные СМИ.

Мужчину задержали сотрудники полиции, маску также изъяли. Правоохранителям житель Тульской области объяснил, что хотел «подшутить» над прихожанами.

