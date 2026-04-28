Соловьев предложил Боне вести эфиры в своей программе

Телеведущий Владимир Соловьев предложил Виктории Боне вести эфиры в своей программе.

Он также предложил сделать с Боней общую площадку для жалоб граждан. На что она ответила, что «самая больная тема сейчас у людей — Туапсе»: «Животные страдают в жутком количестве». Соловьев в свою очередь уточнил, на полном ли серьезе ведущая сказала это, после чего парировал: «Там другая проблема — прилеты. Война идет, Вик! У вас в Монако были прилеты? А у нас война идет». На это Боня ответила, что не обсуждает внешнюю политику.

«Какая внешняя политика, Вик, в Екатеринбурге в дом врезался беспилотник», — ответил Соловьев.

До этого Соловьев извинился перед Боней, признав, что в предыдущих высказываниях был излишне эмоционален и допустил некорректные формулировки.

Неделей ранее ведущий допустил в адрес Бони резкие выражения, назвав ее оскорбительными словами, в том числе «потрепанной шалавой». Позже он пояснил, что его возмущение было связано не столько с ее публичными заявлениями, сколько с реакцией на них.

Однако помимо оскорблений, Соловьев заявил, что попросил главу СК России Александра Бастрыкина дать оценку деятельности Бони и задался вопросом, адресованным Минюсту, почему она все еще не иноагент.

Ранее Соловьев сделал комплимент Боне.