Соловьев сделал комплимент Боне, которую хотел записать в иноагенты

Телеведущий Владимир Соловьев сделал комплимент модели и блогеру Виктории Боне, которую призывал признать иностранным агентом. Это произошло в эфире канала «Соловьев Live».

Боня согласилась принять участие в утренней программе Соловьева. Телеведущий поприветствовал модель и заявил, что она «прекрасно выглядит».

«Доброе утро, спасибо», — ответила блогер.

На прошлой неделе Владимир Соловьев рассказал, что попросил председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина проверить деятельность Виктории Бони. Он также призвал включить модель в реестр иностранных агентов и задался вопросом, почему министерство юстиции РФ до сих пор этого не сделало. По словам телеведущего, через блогера в стране якобы «раскачивают обстановку».

Ранее Виктория Боня раскритиковала депутата Милонова, призвав «отменить» его, на что тот пригласил ее в Горловку.