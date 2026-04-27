В Госдуме призвали штрафовать родителей за хамство школьников

Если школьник допускает оскорбительное и хамское отношение к учителю, то наказывать ха это следует его родителей – именно они виноваты в том, что ребенок не получил должного воспитания. За это следует налагать штрафы, что вполне позволяет КоАП РФ, заявил НСН зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Он отметил, что не всегда проблему можно решить правилами и юридическими стандартами – важны нестандартные педагогические меры и наказание, пропорциональное проступку.

«В данном случае это не какие-то мелкие прегрешения. Увидев, что парень, молодой хам, отделался легким испугом, могут появиться желающие продолжить, это недопустимо», – убежден депутат.

Комментируя ситуацию со школьником из Архангельской области, который из-за двойки создал фейковую страницу в соцсетях с фотографиями учителя, выставив ее эскортницей, Смолин подчеркнул, что в итоге наказание оказалось слишком легким – оно ограничилось беседой с юношей в комиссии по делам несовершеннолетних, а учитель при этом уволилась. По мнению парламентария, важно было оштрафовать родителей за ненадлежащее воспитание, а также предупредить ученика, что за повторное нарушение его исключат из школы и переведут в закрытое учебное заведение.

«Это не шутки, это тягчайшее оскорбление, которое должно наказываться соответствующим образом», – подчеркнул депутат.

Напомним, российские школьники начали выкладывать в TikTok видео с оскорблениями учителей под аудиодорожку из сериала «Очень странные дела». Провокационный тренд уже стал причиной увольнения некоторых педагогов. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, за распространением таких роликов стоят украинские спецслужбы – при этом на Украине на тренд тоже жалуются, называя его «российским». В Госдуме и Минпросвещения уже призвали к оперативному удалению подобного контента, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-сенатор призвала разрешить детям иронизировать над учителями в школе.