Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Госдуме призвали штрафовать родителей за хамство школьников

Депутат Смолин: за оскорбление учителей штрафовать нужно родителей школьников
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Если школьник допускает оскорбительное и хамское отношение к учителю, то наказывать ха это следует его родителей – именно они виноваты в том, что ребенок не получил должного воспитания. За это следует налагать штрафы, что вполне позволяет КоАП РФ, заявил НСН зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Он отметил, что не всегда проблему можно решить правилами и юридическими стандартами – важны нестандартные педагогические меры и наказание, пропорциональное проступку.

«В данном случае это не какие-то мелкие прегрешения. Увидев, что парень, молодой хам, отделался легким испугом, могут появиться желающие продолжить, это недопустимо», – убежден депутат.

Комментируя ситуацию со школьником из Архангельской области, который из-за двойки создал фейковую страницу в соцсетях с фотографиями учителя, выставив ее эскортницей, Смолин подчеркнул, что в итоге наказание оказалось слишком легким – оно ограничилось беседой с юношей в комиссии по делам несовершеннолетних, а учитель при этом уволилась. По мнению парламентария, важно было оштрафовать родителей за ненадлежащее воспитание, а также предупредить ученика, что за повторное нарушение его исключат из школы и переведут в закрытое учебное заведение.

«Это не шутки, это тягчайшее оскорбление, которое должно наказываться соответствующим образом», – подчеркнул депутат.

Напомним, российские школьники начали выкладывать в TikTok видео с оскорблениями учителей под аудиодорожку из сериала «Очень странные дела». Провокационный тренд уже стал причиной увольнения некоторых педагогов. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, за распространением таких роликов стоят украинские спецслужбы – при этом на Украине на тренд тоже жалуются, называя его «российским». В Госдуме и Минпросвещения уже призвали к оперативному удалению подобного контента, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!