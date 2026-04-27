КС вступился за россиянку, которой не дали пенсию из-за рождения детей не в России

КС защитил право на досрочную пенсию для многодетных россиянок, родивших не в РФ
Конституционный суд (КС) России защитил право на досрочную пенсию для россиянок, которые родили и воспитали трех и более детей за пределами страны. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на постановление суда.

Поводом для проверки положений статьи 32 федерального закона «О страховых пенсиях» стала жалоба Елены Ростовой, которая родилась в Казахской СССР, а затем переехала в Узбекскую СССР, где родила троих детей в 1987, 1990 и 1992 годах. С 1998 года женщина является гражданкой РФ, ее дети также имеют российское гражданство.

В 2024 году Ростова обратилась в отделение Социального фонда России по Кемеровской области за досрочным назначением пенсии по старости. На тот момент она достигла возраста 57 лет, имела страховой стаж не менее 15 лет, родила и воспитала троих детей. Однако женщине отказали, сославшись на то, что в 2022 году соглашение о гарантиях гражданам стран СНГ в области пенсионного обеспечения, принятое в 1992 году, действовать перестало. Ростовой сообщили, что ее пенсия будет назначаться на общих основаниях, а дети, рожденные за пределами России, в такой ситуации вовсе не учитываются.

Заявительница посчитала, что новая норма лишает ее досрочного получения страховой пенсии для многодетных матерей в связи с тем, что ее дети были рождены в СССР и на территории иностранного государства, ранее входившего в состав Советского Союза.

КС России постановил, что право на досрочную пенсию должно предоставляться женщинам, родившим и воспитавшим трех детей, вне зависимости от того, в какой стране они были рождены и воспитаны при условии, если сама мать и ее дети являются гражданами России.

Ранее в Волгограде чиновники незаконно отказали матери участника СВО в пенсии.

 
