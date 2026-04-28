В Литве подросток ранил ножом двух школьниц

В Мариямполе школьник с ножом напал на двух гимназисток

В литовском городе Мариямполе 17-летний ученик гимназии «Судува» напал с ножом на двух гимназисток. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя уездного комиссариата полиции Ева Петрулявичене.

По предварительным данным, инцидент произошел в здании учебного заведения. Подросток нанес двум ученицам ножевые ранения в спину. Пострадавшие были госпитализированы, угрозы их жизни нет.

В полиции сообщили, что причины произошедшего устанавливаются. По предварительной оценке, пострадавшие попались на пути злоумышленника случайно.

