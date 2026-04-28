В Литве подросток ранил ножом двух школьниц

В литовском городе Мариямполе 17-летний ученик гимназии «Судува» напал с ножом на двух гимназисток. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя уездного комиссариата полиции Ева Петрулявичене.

По предварительным данным, инцидент произошел в здании учебного заведения. Подросток нанес двум ученицам ножевые ранения в спину. Пострадавшие были госпитализированы, угрозы их жизни нет.

В полиции сообщили, что причины произошедшего устанавливаются. По предварительной оценке, пострадавшие попались на пути злоумышленника случайно.

До этого девятиклассник напал на учителя русского языка и литературы на крыльце школы №5 в Добрянке и нанес ей ножевые ранения.

Как говорили очевидцы, мальчик ударил педагога три раза в шею, два — в живот и один — в спину. Женщину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Позднее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что пострадавшую спасти не удалось.

Ранее мужчина с ножом напал на семейную пару и пытался вломиться к ним в дом.

 
Теперь вы знаете
Мощный пожар на НПЗ, посевная под угрозой срыва и цены на шашлык перед майскими. Что нового к утру 28 апреля
