Мужчина с ножом напал на семейную пару и пытался вломиться к ним в дом

Полиция Новоусманского района Воронежской области задержала 37-летнего местного жителя, который с ножом напал на семейную пару, а затем пытался вломиться в их дом. Об этом сообщает УМВД области.

Инцидент произошел на улице Молодёжной, к19-летнему молодому человеку и его супруге подбежал вооружённый ножом мужчина и потребовал деньги. Потерпевший сумел оттолкнуть нападавшего, и забежать в дом вместе с женой.

Спустя двадцать минут агрессор оказался у их порога, он настойчиво стучал в дверь и продолжал требовать деньги. Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 37-летний местный житель. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о разбое, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

До этого в Приморье задержали мужчину, который бегал голым по подъезду. Злоумышленник в неадекватном состоянии устроил дебош в собственной квартире, а затем вышел на лестничную площадку, отключил всем свет, скинул велосипед с 11 этажа на припаркованную во дворе машину. Полицию ждали полтора часа, нападавшего задержали, но спустя несколько часов отпустили.

Ранее во Владивостоке бездомный с игрушечным пистолетом ограбил аптеку.