В Красноярском крае набережная за 60 млн рублей не выдержала ледохода

Благоустроенная год назад набережная на реке Мана, протекающей в Красноярском крае, оказалась разрушена из-за ледохода. Об этом сообщил Telegram-канал «Прима».

«Лед пошел по реке и снес дорожки и причалы набережной возле [поселка] Манского», — говорится в материале.

В публикации подчеркивается, что на строительство набережной потратили около 60 млн рублей. При этом жители населенного пункта сразу предупредили, что объект не выдержит ледохода.

15 апреля в городе Камень-на-Оби в Алтайском крае частично обрушилась набережная. Отвалился крупный кусок, на котором в тот момент стояли рыбаки. Люди быстро среагировали, поэтому обошлось без пострадавших. Однако инвентарь мужчин унесло течением. Как писало издание Altapress, под набережной проходит центральный коллектор. Если бы труба получила повреждения, нечистоты попали бы в реку Обь.

По предварительной информации, инцидент произошел на фоне ледохода. Данное явление уже становилось причиной различных ЧП в городе. В частности, два года назад из-за ледохода смяло металл на набережной, а в 2013 году от нее откололся 30-метровый кусок.

