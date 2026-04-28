Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Красноярском крае набережная за 60 млн рублей не выдержала ледохода

Ледоход разрушил благоустроенную набережную в красноярском поселке Манский
Telegram-канал Прима

Благоустроенная год назад набережная на реке Мана, протекающей в Красноярском крае, оказалась разрушена из-за ледохода. Об этом сообщил Telegram-канал «Прима».

«Лед пошел по реке и снес дорожки и причалы набережной возле [поселка] Манского», — говорится в материале.

В публикации подчеркивается, что на строительство набережной потратили около 60 млн рублей. При этом жители населенного пункта сразу предупредили, что объект не выдержит ледохода.

15 апреля в городе Камень-на-Оби в Алтайском крае частично обрушилась набережная. Отвалился крупный кусок, на котором в тот момент стояли рыбаки. Люди быстро среагировали, поэтому обошлось без пострадавших. Однако инвентарь мужчин унесло течением. Как писало издание Altapress, под набережной проходит центральный коллектор. Если бы труба получила повреждения, нечистоты попали бы в реку Обь.

По предварительной информации, инцидент произошел на фоне ледохода. Данное явление уже становилось причиной различных ЧП в городе. В частности, два года назад из-за ледохода смяло металл на набережной, а в 2013 году от нее откололся 30-метровый кусок.

Ранее обрушение подвесного моста в Калужской области попало на видео.

 
Теперь вы знаете
Мощный пожар на НПЗ, посевная под угрозой срыва и цены на шашлык перед майскими. Что нового к утру 28 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
