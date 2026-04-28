Первый за два месяца рейс из Ирана вылетел в Москву

РИА: первый с 26 февраля рейс из Тегерана вылетел в Москву

Рейс авиакомпании Mahan Air в Москву вылетел из иранского Тегерана впервые с 26 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную службу столичного аэропорта «Шереметьево».

Рейс должен был прибыть в Москву в 9:18, в терминал С воздушной гавани.

Самолеты вылетают из Международного аэропорта имени Имама Хомейни (IKA) в Тегеране.

28 февраля в связи с началом военной операции США и Израиля против Ирана воздушное сообщение в Иране было приостановлено. Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Восстановление авиасообщения проходит в четыре этапа. Сначала было открыто восточное воздушное пространство для транзитных полетов, затем началось возобновление рейсов из аэропортов востока страны и Тегерана. Полноценную работу также в ближайшее время должны возобновить еще 10 аэропортов Исламской Республики, включая Шираз, Керманшах и Язд.

Ранее Иран засыпал военный аэродром, чтобы он не достался США.