Психолог оценил роль рекламы в повышении демографии

Реклама является полноценным инструментом демографической политики, однако, ее эффективность определяется только в связке с конкретными мерами поддержки. Об этом RuNews24.ru рассказал политический психолог, к.п.н., доцент Кафедры медиабизнеса и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Артур Вафин.

По его словам, через подобную коммуникацию у россиян формируется представление о норме, а также о значимости семьи и многодетности.

«Современная реклама – это уже не абстрактная пропаганда ценностей, а инструмент объяснения и продвижения существующих возможностей: зарплат, социальных выплат, льгот, жилищных программ, инфраструктуры для семей с детьми. Реклама снижает неопределенность, делает меры политики видимыми и понятными», — сказал Вафин.

Психолог добавил, что реклама представляет собой витрину демографической политики. Она демонстрирует желаемый образ, например, многодетной семьи, а также то, за счет каких инструментов этот образ достижим.

Эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев до этого заявил «Газете.Ru», что выплата отцам 500 тыс. рублей при рождении второго и следующего ребенка слабо повлияет на рождаемость. 500 тыс. рублей — конечно, неплохая сумма, но она покрывает четыре-шесть месяцев работы отца и де-факто мало что меняет для семьи.

