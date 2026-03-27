Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Названы последствия выплаты отцам 500 тыс. рублей за второго ребенка

Владимир Федоренко/РИА Новости

Выплата отцам 500 тыс. рублей при рождении второго и следующего ребенка слабо повлияет на рождаемость. 500 тыс. рублей — конечно, неплохая сумма, но она покрывает четыре-шесть месяцев работы отца и де-факто мало что меняет для семьи. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

По информации ТАСС, в Госдуме предложили запустить новую меру поддержки семей — так называемый папин капитал. С такой инициативой выступил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов. Речь идет о выплате 500 тыс. рублей отцам при рождении второго и каждого следующего ребенка, если будет подтверждено их реальное участие в уходе за детьми. Среди возможных критериев, о которых сообщалось, рассматривается в том числе официально оформленный отпуск по уходу за ребенком.

«Отец либо должен работать, чтобы обеспечить жену и ребенка, либо не работать (взять отпуск по уходу), но тогда у него возникает риск потери той самой работы, которая кормит семью. Мало в каких профессиях можно уйти в отпуск на полгода без последствий. Плюс только один: отец сможет больше времени проводить с ребенком в первые месяцы его жизни, что, безусловно, прекрасно, но это не мотивирует дополнительно ни отца, ни мать завести ребенка. В год в РФ рождается 1,2 млн детей. По полмиллиона на каждого — это 600 млрд рублей. Крайне маловероятно, чтобы в текущих условиях государство пожелало найти такие деньги», — отметил Селезнев.

По его мнению, гораздо более действенной была бы помощь с покупкой жилья (гарантия первого взноса, например — в добавление к сниженной ставке), а также доступные ясли, но это обойдется еще дороже. Ясельных мест для 1,2 млн детей в год — это более 10 тыс. новых зданий более 100 млн рублей стоимостью каждое, или свыше 1 трлн рублей, оценил Селезнев. И еще на их последующее содержание будет уходить по паре сотен тысяч в год на каждого ребенка, то есть речь идет как минимум о 200+ млрд рублей в сумме ежегодно, подчеркнул финансист.

Он добавил, что в европейских странах есть «папин отпуск» — зачастую обязательный в том или ином виде и неплохо оплачиваемый. Суть в том, что родители меняются на время ролями: жена выходит на работу, а отец сидит с ребенком в пределах двух-трех месяцев (такой же срок с ребенком сидит мать до отца или после него), пояснил Селезнев. Но это не увеличивает общий срок, оплачиваемый государством: отец и мать должны сами решить, как делят (и делят ли вообще) этот период, а далее — ясли или няня, если оба вынуждены работать, сказал эксперт. По его словам, например, в Скандинавии общество поддерживает равенство полов, и «папин отпуск» — это лишь дополнительная возможность проявить себя. По статистике это добавляет около 25% времени, проводимого папами с детьми, сказал финансист. «Папин отпуск» фактически нужен, чтобы отцы сразу привязались к детям, чтобы и в будущем участвовать в их жизни, уточнил эксперт.

В России статистика абсолютно другая: отцы проводят с детьми в среднем несколько минут в день против нескольких часов у матерей, там разрыв порядка пять-шесть раз, уточнил Селезнев. По его мнению, деньгами это не исправить: наоборот, крупная сумма, выданная отцам, побудит их потратить эти деньги на насущные нужды — покупку техники или обновление машин, что отнимет еще больше времени, проведенного с семьей.

Ранее в России предложили увеличить материнский капитал.

 
Теперь вы знаете
МВД захотело продавать данные россиян банкам за 50 рублей. Чем это может обернуться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!