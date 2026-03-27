Названы последствия выплаты отцам 500 тыс. рублей за второго ребенка

Выплата отцам 500 тыс. рублей при рождении второго и следующего ребенка слабо повлияет на рождаемость. 500 тыс. рублей — конечно, неплохая сумма, но она покрывает четыре-шесть месяцев работы отца и де-факто мало что меняет для семьи. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

По информации ТАСС, в Госдуме предложили запустить новую меру поддержки семей — так называемый папин капитал. С такой инициативой выступил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов. Речь идет о выплате 500 тыс. рублей отцам при рождении второго и каждого следующего ребенка, если будет подтверждено их реальное участие в уходе за детьми. Среди возможных критериев, о которых сообщалось, рассматривается в том числе официально оформленный отпуск по уходу за ребенком.

«Отец либо должен работать, чтобы обеспечить жену и ребенка, либо не работать (взять отпуск по уходу), но тогда у него возникает риск потери той самой работы, которая кормит семью. Мало в каких профессиях можно уйти в отпуск на полгода без последствий. Плюс только один: отец сможет больше времени проводить с ребенком в первые месяцы его жизни, что, безусловно, прекрасно, но это не мотивирует дополнительно ни отца, ни мать завести ребенка. В год в РФ рождается 1,2 млн детей. По полмиллиона на каждого — это 600 млрд рублей. Крайне маловероятно, чтобы в текущих условиях государство пожелало найти такие деньги», — отметил Селезнев.

По его мнению, гораздо более действенной была бы помощь с покупкой жилья (гарантия первого взноса, например — в добавление к сниженной ставке), а также доступные ясли, но это обойдется еще дороже. Ясельных мест для 1,2 млн детей в год — это более 10 тыс. новых зданий более 100 млн рублей стоимостью каждое, или свыше 1 трлн рублей, оценил Селезнев. И еще на их последующее содержание будет уходить по паре сотен тысяч в год на каждого ребенка, то есть речь идет как минимум о 200+ млрд рублей в сумме ежегодно, подчеркнул финансист.

Он добавил, что в европейских странах есть «папин отпуск» — зачастую обязательный в том или ином виде и неплохо оплачиваемый. Суть в том, что родители меняются на время ролями: жена выходит на работу, а отец сидит с ребенком в пределах двух-трех месяцев (такой же срок с ребенком сидит мать до отца или после него), пояснил Селезнев. Но это не увеличивает общий срок, оплачиваемый государством: отец и мать должны сами решить, как делят (и делят ли вообще) этот период, а далее — ясли или няня, если оба вынуждены работать, сказал эксперт. По его словам, например, в Скандинавии общество поддерживает равенство полов, и «папин отпуск» — это лишь дополнительная возможность проявить себя. По статистике это добавляет около 25% времени, проводимого папами с детьми, сказал финансист. «Папин отпуск» фактически нужен, чтобы отцы сразу привязались к детям, чтобы и в будущем участвовать в их жизни, уточнил эксперт.

В России статистика абсолютно другая: отцы проводят с детьми в среднем несколько минут в день против нескольких часов у матерей, там разрыв порядка пять-шесть раз, уточнил Селезнев. По его мнению, деньгами это не исправить: наоборот, крупная сумма, выданная отцам, побудит их потратить эти деньги на насущные нужды — покупку техники или обновление машин, что отнимет еще больше времени, проведенного с семьей.

Ранее в России предложили увеличить материнский капитал.