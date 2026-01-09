В Вологодской области закрыли все алкомаркеты

Все алкомаркеты в Вологодской области закрылись. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

«В Вологодской области все 610 алкомаркетов из 610 закрылись, прекратили реализацию спиртного или перепрофилировались. Понятия «алкомаркет» на территории региона больше не существует», — заявил он.

Губернатор рассказал, что все магазины сети «Бристоль» переименовали в «Б-продукты». Вместе с вывесками поменялся ассортимент. Теперь в магазинах остается только 20% алкоголя, остальные залы заполнены продуктами. Кроме того, сеть магазинов «Красное&Белое» уже более шести месяцев не торгует спиртными напитками и скоро изменит вывески.

Филимонов отметил, что региональная сеть «Северный градус» на данный момент работает под названием «Каждая покупка в радость». Алкомаркет был также перепрофилирован.

Глава региона сообщил, что сейчас власти занимаются изменением формата «наливаек». По его словам, уже 75 таких точек из 125 закрыто или перепрофилировано в формат кафе. При этом на контроле остается 50 точек.

С 1 марта прошлого года в Вологодской области действует запрет на продажу алкогольных напитков во все время, за исключением будних дней с 12:00 до 14:00. Бары и рестораны ограничения не затронули.

Ранее в Вологодской области смягчили режим продажи алкоголя в новогодние праздники.