Ученые рассказали, что две трети российских пенсионеров принимают по пять лекарств сразу

62% россиян старше 65 лет регулярно принимают пять и более лекарств, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Российского геронтологического научно-клинического центра (РГНКЦ).

Отмечается, что исследование проводилось среди трех возрастных подгрупп пациентов — 65–74, 75–84 и больше 85 лет. Они проходили анкетирование и медобследование на базе поликлиник, стационаров, интернатов и на дому. Всего в исследовании приняли участие 4308 человек из 11 регионов России.

«Регулярно лекарства принимают 96% пожилых участников исследования, при этом каждый четвертый пациент делает это без назначения врача – по собственному решению, совету близких или ориентируясь на рекламу», — рассказала старший научный сотрудник РГНКЦ Наталья Воробьева.

По ее словам, среди пациентов в возрасте 65–74 лет 57% респондентов принимают несколько лекарств сразу, после 85 лет их доля достигает 66%.

Накануне кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ольга Сайно рассказала, что состояние, когда температура тела постоянно держится в пределах 37–38°C на протяжении нескольких дней или недель, называется субфебрилитетом. Оно иногда возникает из-за приема лекарств.

Ранее медик рассказал, когда нужно вызвать скорую помощь при повышении давления.