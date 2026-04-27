Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Когда нужно вызвать скорую помощь при повышении давления, рассказал медик

LeventeGyori/Shutterstock/FOTODOM

При повышенном давлении необходимо вызвать скорую помощь в двух случаях: при появлении сопутствующих симптомах типа головной боли или тошноты и если давление повысилось на фоне принятых препаратов от гипертонической болезни, — об этом «Газете.Ru» заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Валентин Косымский.

«Что касается повышения давления, обратите внимание на сопутствующие симптомы. Если у вас появились продолжительная головная боль, головокружение, тошнота, рвота – это повод набрать номер 103. Также лучше позвонить в «скорую», если изменение давление вам не свойственно, но оно резко повысилось на более, чем 20 единиц. Еще один повод – повышение давление на фоне поставленного ранее диагноза «гипертоническая болезнь», если при приеме назначенных препаратов ситуация не улучшается», — объяснил врач.

Как отметил Косымский, обращение в скорую медицинскую помощь не обязательно означает, что к вам приедет бригада, потому что решение о необходимости выезда бригады принимается специалистом скорой.

«Также круглосуточно в нашей диспетчерской службе работают врачи-консультанты, которые выслушают проблему и дадут совет. И, конечно же, при необходимости, оперативно направят вам бригаду. Но важно отметить: любое сильное отклонение от вашей повседневной нормы самочувствия – это повод обратиться к врачу. Сегодня полным ходом идет модернизация столичных поликлиник, которая началась еще в 2020 году. В каждом районе есть благоустроенная поликлиника, где можно провести набор необходимых анализов и получить консультацию профильных специалистов. Поэтому не стоит затягивать, откладывать «на потом» и тянуть до того момента, пока вам понадобится бригада скорой медицинской помощи», — заключил доктор.

Ранее врач объяснил, что лекарства от давления могут быть неэффективны из-за несоблюдения режима лечения или резистентности организма.

 
Теперь вы знаете
Дефицит препарата для беременных, практика на ЕГЭ и штраф за кормление голубей. Что нового к утру 27 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
