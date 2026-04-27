Когда нужно вызвать скорую помощь при повышении давления, рассказал медик

При повышенном давлении необходимо вызвать скорую помощь в двух случаях: при появлении сопутствующих симптомах типа головной боли или тошноты и если давление повысилось на фоне принятых препаратов от гипертонической болезни, — об этом «Газете.Ru» заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Валентин Косымский.

«Что касается повышения давления, обратите внимание на сопутствующие симптомы. Если у вас появились продолжительная головная боль, головокружение, тошнота, рвота – это повод набрать номер 103. Также лучше позвонить в «скорую», если изменение давление вам не свойственно, но оно резко повысилось на более, чем 20 единиц. Еще один повод – повышение давление на фоне поставленного ранее диагноза «гипертоническая болезнь», если при приеме назначенных препаратов ситуация не улучшается», — объяснил врач.

Как отметил Косымский, обращение в скорую медицинскую помощь не обязательно означает, что к вам приедет бригада, потому что решение о необходимости выезда бригады принимается специалистом скорой.

«Также круглосуточно в нашей диспетчерской службе работают врачи-консультанты, которые выслушают проблему и дадут совет. И, конечно же, при необходимости, оперативно направят вам бригаду. Но важно отметить: любое сильное отклонение от вашей повседневной нормы самочувствия – это повод обратиться к врачу. Сегодня полным ходом идет модернизация столичных поликлиник, которая началась еще в 2020 году. В каждом районе есть благоустроенная поликлиника, где можно провести набор необходимых анализов и получить консультацию профильных специалистов. Поэтому не стоит затягивать, откладывать «на потом» и тянуть до того момента, пока вам понадобится бригада скорой медицинской помощи», — заключил доктор.

