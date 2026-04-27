Врач объяснила, почему температура 37–38°C может держаться несколько дней и даже недель

Врач Сайно: некоторые лекарства могут дать побочный эффект в виде температуры
Состояние, когда температура тела постоянно держится в пределах 37–38°C на протяжении нескольких дней или недель, называется субфебрилитетом. Он иногда появляется из-за приема лекарств, — об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ольга Сайно.

«У некоторых пациентов субфебрилитет может быть побочным эффектом приема лекарств, таких как антибиотики, гормональные препараты, антидепрессанты, нейролептики, противоопухолевые средства, иммуномодуляторы. Посетить врача следует в случае, если субфебрильная температура держится несколько дней. Особое внимание следует обратить, если субфебрилитет сочетается с перечисленными симптомами: боль в грудной клетке, кашель, одышка, сильная потливость по ночам, выраженная слабость, упадок сил, увеличение лимфатических узлов и другие», — заметила Сайно.

В норме повышение температуры тела связано с механизмами терморегуляции - процессом, в котором участвуют нервная система, гормоны, обмен веществ и другие физиологические механизмы. Например, повышение температуры до 38–39°C и выше, наблюдается и при интенсивных физических нагрузках, эмоциональном стрессе, перегреве. Кроме того, субфебрильная температура возможна в I триместре беременности (37,2–37,4 C) и в период перименопаузы вследствии гормональной перестройки.

«Сохранение температуры долгое время или в случае присоединения к ней других симптомов (например, сильной боли, слабости, повышение давления), необходимо обратиться к врачу для исключения каких - либо заболеваний. Одной из причин повышения температуры считают инфекции. Это вызвано реакцией иммунной системы, воспалением и перестройкой центра терморегуляции», — рассказала врач.

Субфебрилитет наблюдается при простудных заболеваниях, пневмонии, а также при вялотекущих инфекциях: туберкулезе, ВИЧ-инфекции, хроническом тонзиллите, сифилисе, герпесе, бруцеллезе. У пожилых пациентов вследствии снижения защитных сил организма субфебрильная температура отмечается и при острых инфекциях.

