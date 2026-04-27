13-летний подросток выстрелил в отца из-за нежелания идти в школу

В США подросток выстрелил в отца в машине из-за нежелания идти в школу
В штате Луизиана полиция арестовала 13-летнего подростка, который выстрелил в своего отца во время ссоры. Об этом сообщает портал People.

Мужчина отвез сына на занятия, но мальчик устроил скандал и отказался выходить из автомобиля. Учителя уговорили родителя отвезти школьника домой. Когда машина тронулась, раздался выстрел. Автомобиль потерял управление и врезался в дом напротив. В этот момент в салоне также находился пятилетний ребёнок — он не пострадал.

Раненого мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось. После случившегося подросток вышел из разбитой машины и направился с пистолетом ко входу в школу. Его оперативно задержал находившийся поблизости полицейский. Несовершеннолетний арестован, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в США мальчик случайно застрелил двухлетнего брата. Взрослые ненадолго отлучились, чтобы забрать забытую вещь, оставив детей в припаркованном автомобиле. В это время четырехлетний мальчик взял пистолет, лежавший на передней панели. Он направил оружие на младшего брата и нажал на курок, пистолет оказался заряженным. Спасатели, прибывшие на место, ничем не смогли помочь, спасти раненного двухлетнего мальчика не удалось

Ранее отец выстрелил в 11-летнего сына в туалете аэропорта.

 
