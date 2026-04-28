Россиянам на фоне роста заболеваемости менингитом назвали его симптомы

Академик Онищенко: головная боль может быть симптомом менингита
Высокая температура, головные боли, потеря сознания, повышенное давление и появление сыпи могут быть симптомами менингита, который характеризуется воспалением мозговых оболочек. Об этом aif.ru рассказал эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя рост заболеваемости этой инфекцией в России.

Академик уточнил, что данное заболевание тяжело протекает, сложно лечится и требует долгой реабилитации после выздоровления. При этом порядка трети перенесших менингит становятся инвалидами.

«В нашей стране есть вакцина от этого заболевания но она не входит в состав национального календаря, потому что в этом нет необходимости. Он включена в состав региональных календарей, как мы их называем, по эпидпоказаниям», — отметил Онищенко.

По его словам, болезнь передается воздушно-капельным путем, однако, его контагинозность намного ниже, чем, например, у гриппа.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская до этого говорила, что менингит – это очень опасное заболевание, при котором происходит воспаление оболочек головного и спинного мозга. Оно может очень быстро развиться и привести к тяжелым последствиям, причем высок риск того, что на начальной стадии человек не придаст этому заболеванию этому особого значения, перепутав его с обычной вирусной инфекцией.

