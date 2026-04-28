Онищенко ответил, для кого особенно опасен менингит

Менингит, который характеризуется воспалением мозговых оболочек, особенно опасен для людей с ослабленной иммунной системой, поскольку в этом случае он может привести к трагическому исходу. Об этом aif.ru рассказал эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, данная бактериальная инфекция может тяжело протекать и требовать сложного лечения. Самой опасной формой течения болезни является фульминантная, уточнил эксперт. Однако характер течения болезни и последствия будут зависеть от особенностей конкретного пациента.

«Неверным будет говорить, что фульминантная форма течения заболевания является именно особенностью менингита. Но надо помнить, что заболевание очень тяжелое и после него остаются серьезные последствия», — отметил Онищенко.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская до этого говорила, что менингит – это очень опасное заболевание, при котором происходит воспаление оболочек головного и спинного мозга. Оно может очень быстро развиться и привести к тяжелым последствиям, причем высок риск того, что на начальной стадии человек не придаст этому заболеванию этому особого значения, перепутав его с обычной вирусной инфекцией.

Ранее врач назвал наиболее эффективный способ защиты от менингита.