Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиян предупредили о риске перепутать менингит с обычной простудой

Врач Демьяновская: на начальной стадии менингит маскируется под ОРВИ
Евгений Биятов/РИА Новости

Менингит – это очень опасное заболевание, при котором происходит воспаление оболочек головного и спинного мозга. Оно может очень быстро развиться и привести к тяжёлым последствиям, причём высок риск того, что на начальной стадии человек не придаст этому заболеванию этому особого значения, перепутав его с обычной вирусной инфекцией, предупредила в беседе с RT врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская.

Сначала у человека появляются такие симптомы, как общая слабость, головная боль, озноб, высокая температура. Но при этом есть особенные признаки, которые должны сразу насторожить и дать понять, что это не обычная простуда – например, усиливающаяся распирающая головная боль, выраженная светобоязнь, тошнота, рвота, не приносящая облегчения.

«Ещё один характерный признак — ригидность затылочных мышц, из-за которой становится сложно наклонить голову вперёд, — добавила врач. — У грудничков при менингите может появиться выбухание родничка, у маленьких детей — вялость, монотонный плач, отказ от еды».

Менингит делится на разные виды – он может быть вирусным, бактериальным и грибковым, отметила Демьяновская. По её словам, бактериальные формы являются самыми опасными, включая менингококковую, пневмококковую инфекции. Распространяются эти заболевания чаще всего воздушно-капельным путём, после чего болезнь быстро прогрессирует – в этом её главная опасность, подчеркнула специалист.

Всего за несколько часов состояние заболевшего человека может резко ухудшиться. В тяжёлых случаях появляются генерализованные судороги, у пациента нарушается сознание, резко падает давление. Важно срочно, как можно быстрее оказать медицинскую помощь, так как высок риск летального исхода, предупредила врач.

«Особенно высок риск при молниеносных формах менингококковой инфекции, когда развивается инфекционно-токсический шок,» — подчеркнула она.

Однако даже при благоприятном исходе менингит может привести к тяжёлым последствиям, в числе которых – эпилепсия, потеря слуха и зрения, когнитивные нарушения. Врач призвала соблюдать меры профилактики, в том числе соблюдать личную гигиену, не контактировать с людьми, имеющими симптомы ОРВИ, а также своевременно лечить все ЛОР-болезни и укреплять иммунитет.

До этого врач-психиатр, эксперт социального проекта Деменция.net Мария Штань рассказала «Газете.Ru», что туберкулёзный менингит может скрываться под маской деменции: у человека может быть нарушено внимание, он может быть чрезмерно раздражительным, а также жаловаться на проблемы с памятью. В наиболее тяжёлых случаях возможно развитие психоорганического синдрома, то есть отмечается органическое поражение головного мозга, предупредила она.

Ранее 20-летняя студентка перепутала менингит с простудой и лишилась обеих ног.

 
Теперь вы знаете
Дружелюбный тотальный контроль. Чему российская налоговая учится у Китая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
