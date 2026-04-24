Россиян предупредили о риске перепутать менингит с обычной простудой

Менингит – это очень опасное заболевание, при котором происходит воспаление оболочек головного и спинного мозга. Оно может очень быстро развиться и привести к тяжёлым последствиям, причём высок риск того, что на начальной стадии человек не придаст этому заболеванию этому особого значения, перепутав его с обычной вирусной инфекцией, предупредила в беседе с RT врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская.

Сначала у человека появляются такие симптомы, как общая слабость, головная боль, озноб, высокая температура. Но при этом есть особенные признаки, которые должны сразу насторожить и дать понять, что это не обычная простуда – например, усиливающаяся распирающая головная боль, выраженная светобоязнь, тошнота, рвота, не приносящая облегчения.

«Ещё один характерный признак — ригидность затылочных мышц, из-за которой становится сложно наклонить голову вперёд, — добавила врач. — У грудничков при менингите может появиться выбухание родничка, у маленьких детей — вялость, монотонный плач, отказ от еды».

Менингит делится на разные виды – он может быть вирусным, бактериальным и грибковым, отметила Демьяновская. По её словам, бактериальные формы являются самыми опасными, включая менингококковую, пневмококковую инфекции. Распространяются эти заболевания чаще всего воздушно-капельным путём, после чего болезнь быстро прогрессирует – в этом её главная опасность, подчеркнула специалист.

Всего за несколько часов состояние заболевшего человека может резко ухудшиться. В тяжёлых случаях появляются генерализованные судороги, у пациента нарушается сознание, резко падает давление. Важно срочно, как можно быстрее оказать медицинскую помощь, так как высок риск летального исхода, предупредила врач.

«Особенно высок риск при молниеносных формах менингококковой инфекции, когда развивается инфекционно-токсический шок,» — подчеркнула она.

Однако даже при благоприятном исходе менингит может привести к тяжёлым последствиям, в числе которых – эпилепсия, потеря слуха и зрения, когнитивные нарушения. Врач призвала соблюдать меры профилактики, в том числе соблюдать личную гигиену, не контактировать с людьми, имеющими симптомы ОРВИ, а также своевременно лечить все ЛОР-болезни и укреплять иммунитет.

До этого врач-психиатр, эксперт социального проекта Деменция.net Мария Штань рассказала «Газете.Ru», что туберкулёзный менингит может скрываться под маской деменции: у человека может быть нарушено внимание, он может быть чрезмерно раздражительным, а также жаловаться на проблемы с памятью. В наиболее тяжёлых случаях возможно развитие психоорганического синдрома, то есть отмечается органическое поражение головного мозга, предупредила она.

Ранее 20-летняя студентка перепутала менингит с простудой и лишилась обеих ног.