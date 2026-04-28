В Японии при взрыве на заводе фармацевтической компании пострадали люди

Kyodo: не менее пяти человек пострадали при взрыве на заводе в Хиросиме
Du Xiaoyi/Global Look Press

Взрыв произошел на заводе в японской префектуре Хиросима. Об этом сообщает Kyodo.

По данным журналистов, ЧП случилось на предприятии, принадлежащем фармацевтической компании Maruzen Pharmaceuticals. В результате пострадали не менее пяти человек, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

«На месте работают пожарные и спасательные службы», — говорится в материале.

Предварительно, на территории завода взорвалась цистерна с топливом.

23 апреля агентство Associated Press сообщило об утечке на предприятии по переработке серебра Catalyst Refiners в американском городе Институт. Как выяснили журналисты, в тот момент предприятие готовили к остановке. Во время очистных работ произошла химическая реакция с участием азотной кислоты и вещества M2000A, из-за чего выделился сероводород — токсичный газ, представляющий опасность для здоровья. В результате ЧП пострадали 19 человек, еще двоих спасти не удалось. На фоне происшествия власти объявили режим укрытия в радиусе 1,5 км. Ограничения были сняты спустя несколько часов.

Ранее в Израиле загорелся химический завод.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!