Россиянам рассказали, что закон не гарантирует получение отпуска в летние месяцы

Российское законодательство не гарантирует предоставление отпуска в летние месяцы. Об этом агентству «Прайм» рассказала руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.

Эксперт отметила, что работодатель может отказать в предоставлении отпуска, если он не предусмотрен утверждённым графиком. Кроме того, отказ возможен при острой производственной необходимости, но только, если работник с этим согласен. Работодатель также вправе отказать, если сотрудник проработал менее шести месяцев и поэтому еще не получил право на полный отпуск.

Юрист подчеркнула, что определяющим документом является график отпусков, который утверждается заранее. В этом случае работодатель не имеет законного права его не предоставить. В случае произвола со стороны работодателя сотрудник может обратиться в комиссию по трудовым спорам, в трудовую инспекцию или в суд.

До этого сообщалось, что в 2026 году Вьетнам впервые оказался в тройке самых популярных туристических направлений у российских путешественников, планирующих летний отдых.

Ранее был назван главный приоритет россиян в отпуске.