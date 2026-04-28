Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам рассказали, что закон не гарантирует получение отпуска в летние месяцы

Юрист Мамажанова: закон не гарантирует россиянам летний отпуск
Shutterstock

Российское законодательство не гарантирует предоставление отпуска в летние месяцы. Об этом агентству «Прайм» рассказала руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.

Эксперт отметила, что работодатель может отказать в предоставлении отпуска, если он не предусмотрен утверждённым графиком. Кроме того, отказ возможен при острой производственной необходимости, но только, если работник с этим согласен. Работодатель также вправе отказать, если сотрудник проработал менее шести месяцев и поэтому еще не получил право на полный отпуск.

Юрист подчеркнула, что определяющим документом является график отпусков, который утверждается заранее. В этом случае работодатель не имеет законного права его не предоставить. В случае произвола со стороны работодателя сотрудник может обратиться в комиссию по трудовым спорам, в трудовую инспекцию или в суд.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
