В Индонезии поезд дальнего следования протаранил электричку

На индонезийском острове Ява произошло столкновение двух пассажирских поездов
В результате крупной железнодорожной катастрофы на острове Ява в Индонезии не выжили семь человек. Об этом сообщает портал Kabarin.

На станции города Бекаси к востоку от столицы страны Джакарты произошло столкновение поезда дальнего следования и пригородной электрички. Поезд дальнего следования врезался в задний вагон электрички, предназначенный для женщин. В настоящее время в ближайшие больницы доставлены 38 раненых. Спасатели, используя специальное оборудование, пытаются освободить из деформированного вагона нескольких пассажирок.

По предварительным данным, в поезде дальнего следования находилось около 240 человек.

7 апреля сообщалось, что во Франции скоростной поезд TGV столкнулся с грузовиком, перевозившим военную технику.

Ранее в Тамбовской области пять вагонов поезда сошли с рельсов и протаранили грузовик.

 
