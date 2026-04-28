В Индонезии поезд дальнего следования протаранил электричку

На индонезийском острове Ява произошло столкновение двух пассажирских поездов

В результате крупной железнодорожной катастрофы на острове Ява в Индонезии не выжили семь человек. Об этом сообщает портал Kabarin.

На станции города Бекаси к востоку от столицы страны Джакарты произошло столкновение поезда дальнего следования и пригородной электрички. Поезд дальнего следования врезался в задний вагон электрички, предназначенный для женщин. В настоящее время в ближайшие больницы доставлены 38 раненых. Спасатели, используя специальное оборудование, пытаются освободить из деформированного вагона нескольких пассажирок.

По предварительным данным, в поезде дальнего следования находилось около 240 человек.

