Во Франции поезд столкнулся с грузовиком

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Le Figaro: 27 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком во Франции
Во Франции скоростной поезд TGV столкнулся с грузовиком, перевозившим военную технику. Об этом сообщает Le Figaro.

Инцидент произошел в коммуне Нё-ле-Мин департамента Па-де-Кале на севере страны. В результате аварии поезд, в котором находились 250 пассажиров, сошёл с рельсов. По данным журналистов, машинист не выжил, еще 27 человек пострадали.

Как сообщили в Национальной компании железных дорог Франции (SNCF), движение составов в районе происшествия остановлено как минимум до конца дня. Факт инцидента подтвердил министр транспорта республики Филипп Табаро, однако подробности случившегося он не привел.

3 апреля в Ульяновской области в районе станции Бряндино сошел с рельсов пассажирский поезд №302 «МоскваЧелябинск», в котором находились 415 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия. По данным СК, предварительная причина схода вагонов поезда с рельсов в Ульяновской области — ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна.

Ранее в Тамбовской области пять вагонов поезда сошли с рельсов и протаранили грузовик.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!