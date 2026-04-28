Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

На подлете к столице Южного Судана разбился пассажирский самолет

В авиакатастрофе в Южном Судане погибли 14 человек
Wikimedia Commons

В результате крушения самолета вблизи столицы Южного Судана, Джубе, погибли 14 человек. Об этом, ссылаясь на южносуданское управление гражданской авиации, сообщает кенийская газета EastAfrican.

Авиакатастрофа произошла с зарегистрированным в Кении самолетом Cessna компании CityLink Aviation при подлете к столице. По предварительной информации, борт столкнулся с землей в условиях плохой видимости из-за непогоды. Среди погибших пассажиров были двое граждан Кении.

20 апреля стало известно, что небольшой самолет разбился, упав во двор дома недалеко от города Тампы в штате Флорида.

9 апреля в американском штате Аризона самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта и взорвался.

1 апреля военно-транспортный самолет Ан-26 ВКС России разбился о скалу в Крыму.

Ранее в Турции истребитель F-16 рухнул на автомобильную трассу.

 
Теперь вы знаете
Смертельные снегопады, встреча Путина с главой МИД Ирана и первый приговор за сатанизм: главное за 27 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!