На подлете к столице Южного Судана разбился пассажирский самолет

В авиакатастрофе в Южном Судане погибли 14 человек

В результате крушения самолета вблизи столицы Южного Судана, Джубе, погибли 14 человек. Об этом, ссылаясь на южносуданское управление гражданской авиации, сообщает кенийская газета EastAfrican.

Авиакатастрофа произошла с зарегистрированным в Кении самолетом Cessna компании CityLink Aviation при подлете к столице. По предварительной информации, борт столкнулся с землей в условиях плохой видимости из-за непогоды. Среди погибших пассажиров были двое граждан Кении.

