Устроившему стрельбу на приеме с Трампом предъявили обвинения

Fox News: стрелявшему на приеме с Трампом предъявили три обвинения
DONALD J TRUMP via Truth Social/Reuters

Обвиняемому в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме Коулу Аллену предъявили три обвинения, в том числе в покушении на убийство президента США. Об этом сообщает Fox News.

«Аллену предъявлены обвинения по трем пунктам: покушение на убийство президента США, незаконное перемещение огнестрельного оружия через границу штата и применение огнестрельного оружия в ходе совершения насильственного преступления», — уточнил телеканал.

В случае признания виновным по обвинению в покушении на убийство ему грозит пожизненное заключение.

Отмечается, что на слушании Аллену лишь сообщили о предъявленных обвинениях, заседание длилось всего несколько минут. По его итогам были приняты решения о дальнейших действиях по делу.

Заседание по избранию меры пресечения назначено на 30 апреля, а предварительное слушание состоится 11 мая.

Стрельба произошла 26 апреля во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне, где находился Дональд Трамп. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь, ранив сотрудника Секретной службы. Подозреваемый был задержан на месте, президент не пострадал. Спустя час сам Трамп на пресс-конференции рассказал о случившемся, сравнив звуки выстрелов с падением подноса. В этом же отеле Washington Hilton в 1981 году покушались на президента Рональда Рейгана.

Ранее СМИ рассказали о взглядах задержанного за стрельбу на приеме с Трампом.

 
