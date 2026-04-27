Появилось фото заснеженной Москвы из космоса

Роскосмос опубликовал фото заснеженной Москвы. Кадр появился в официальном Telegram-канале госкорпорации.

«Североатлантический циклон принес в столицу обильные осадки — этой ночью в Москве выпало более половины от месячной нормы, а температура воздуха опустилась ниже нуля», — сказано в сообщении.

До этого ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала, что конец апреля в Москве и Московской области будет аномальным по температуре воздуха, погоду испортит то, что регион окажется в тыловой части антициклона. По ее словам, это принесет похолодание и осадки. Понедельник и вторник, 27 и 28 апреля, станут наиболее неблагоприятными по погоде.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что эта неделя в столичном регионе начнется с холодной и ненастной погоды с дождями и мокрым снегом. Однако к майским праздникам погода начнет «выздоравливать», в начале будущего месяца воздух прогреется уже до +16°C.

