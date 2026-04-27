Участник СВО с медалью «За отвагу» отсудил у Минобороны четыре миллиона рублей

В Москве участник специальной военной операции (СВО) на Украине, награжденный медалью «За отвагу», выиграл иск против Минобороны РФ, отсудив у ведомства четыре миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

«Участник СВО обратился в министерство обороны Российской Федерации с заявлением о получении единовременной выплаты на основании указа президента Российской Федерации от 05.03.2022 №98, однако получил отказ», — говорится в публикации.

Ветеран боевых действий счел свои права нарушенными и обратился в суд с иском к оборонному ведомству. Он попросил взыскать с ответчика денежные средства в размере 4 млн рублей.

Бутырский районный суд Москвы исковые требования бойца удовлетворил.

В марте прокуратура помогла участнику СВО добиться выплаты, в которой ему отказали в Хабаровске из-за бумаг.

Во время спецоперации мужчина получил ранение и планировал получить деньги, которые полагаются ему по закону. Однако ему отказали, так как у него не было документов, которые подтверждали бы его проживание в Хабаровском крае.

После этого прокуратура начала проверку. Выяснилось, что продолжительное время мужчина не только жил в Хабаровске, но и служил в местной части. Помимо этого, у него была временная регистрация в регионе, но ее срок истек.

Чтобы установить факт постоянного проживания мужчины в регионе, прокурор обратился в суд. В результате его требования были удовлетворены в полном объеме.

Ранее СК отсудил у дочерней компании Минобороны почти 1 млрд рублей.

 
