Украинские СМИ сообщили о взрыве гранаты в квартире во Львове

«Страна.ua»: во львовской квартире после взрыва нашли чеку от гранаты

Во Львове произошел взрыв в одной из квартир жилой многоэтажки. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на сообщение Нацполиции Украины.

В результате взрыва оказалась повреждена стена между комнатами и начался пожар. В самой квартире обнаружили чеку от гранаты, сообщает издание.

По предварительной информации, не выжил один человек. Причины случившегося устанавливаются.

До этого украинский военный отправил жене и детям посылку со взрывчаткой. Полиция Николаевской области Украины установила, что мужчина умышленно положил в посылку с продуктами самодельное взрывное устройство. В результате детонации жена военнослужащего получила травмы, несовместимые с жизнью. Также пострадали двое детей пары.

Во время обыска в квартире нашли еще семь гранат, пять тротиловых шашек, пластическую взрывчатку, зажигательные трубки, взрыватели и детонаторы. Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о расправе и незаконном хранении оружия». Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее на западе Украины в жилом доме произошел взрыв газа.

 
