На западе Украины в жилом доме произошел взрыв газа

В Хмельницком на западе Украины произошел взрыв газа в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что из-за ЧП были разрушены три верхних этажа, о пострадавших не сообщается. Официальной информации по происшествию пока не поступало.

До этого в ночь на 25 октября произошел взрыв газа в жилом доме на улице Тимирязева в Сочи. Эпицентр находился в одной из квартир на четвертом этаже. После взрыва в здании начался пожар, площадь которого достигла 15 квадратных метров.

Мэр города Андрей Прошунин заявил, что на месте происшествия был введен режим локальной чрезвычайной ситуации. По его словам, 28 жильцов дома — семь детей и 21 взрослый — направлены в пункты временного размещения.

Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, в результате взрыва пострадали три человека. Одного мужчину доставили в больницу с ушибами бедра. Другого мужчину и женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще одного человека спасти не удалось.

