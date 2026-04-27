В Татарстане вырастили царь-огурец

Самый длинный огурец в стране вырастили в поселке Салмачи под Казанью — это зафиксировали эксперты INTERRECORD и внесли в Реестр рекордов России. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики Татарстан.

Уточняется, что плод длиной 93 см (предыдущий рекорд – 85 см) и весом 2820 граммов, в обхвате рекордсмен составляет 23 см. Сорт огурца называется «Восточный деликатес».

Плод вырастила садовод-любитель Эмина Вахитова.

«Я много лет выращиваю овощи в парнике. Все было привычно: полив, уход, органические удобрения. Но этот огурец рос иначе. В какой-то момент я перестала воспринимать его как обычный урожай и просто наблюдала, как далеко он сможет пойти», — сказала она.

До этого агроном Павел Лагута рассказал, что рассаду огурцов, которая быстро приживется в грунте, можно получить, если заранее прорастить семена овощей на бумажном полотенце. Специалист объяснил, что для этого необходимо взять бумажное полотенце, сложенное в три или четыре слоя, и положить его в контейнер, пластиковую коробу, пакет или разрезанную пластиковую бутылку. Затем полотенце необходимо полить теплой водой, избегая появления луж.

Семена огурцов нужно разложить по поверхности бумажного полотенца, оставив между ними расстояние. После этого следует накрыть емкость крышкой или пленкой. При этом важно сделать это не слишком плотно, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. По словам агронома, оптимальная температура для прорастания составляет от +25°C до +28°C.

