Развеян главный миф о весенних работах на дачных участках

С началом нового весеннего сезона большинство владельцев дачных участков стремятся перекопать почву, так как считается, что это важная работа по подготовке земли к предстоящим посадкам. Однако на самом деле эта процедура не только не принесет пользы, но и может навредить, рассказал Aif.ru агроном Денис Терентьев.

Он заявил, что перекапывание почвы с точки зрения экологии – это настоящее варварство.

«При переворачивании пласта нарушается структура почвы, разрушаются естественные почвенные каналы, а микроорганизмы, привыкшие жить на определённой глубине, оказываются в неподходящих условиях», — пояснил специалист.

По его словам, в последние десятилетия почву на участках сплошняком практически не перекапывают. Бесполезность и даже вред такой процедуры подтверждается тем, что при выворачивании наизнанку земля быстрее теряет влагу, а органические вещества в ней начинают стремительно окисляться. В итоге то, что годами формировалось и могло бы помочь для выращивания культур, разрушается одним действием, объяснил агроном.

Вместо перекапывания Терентьев посоветовал ограничиться созданием посадочных борозд и лунок, в которые затем необходимо поместить перегной и удобрения. Сверху такие ямки важно присыпать скошенной травой и другими измельчёнными растениями, заключил эксперт.

До этого агроном Владимир Викулов посоветовал дачникам планировать посадки в огороде и стараться не сажать одно и то же растение и в целом одну культуру на грядку каждый год. Он призвал заранее продумать, какие растения могут затенять все остальные, а также учесть то, что есть влаголюбивые культуры, которые требуют частого полива. Среди них — огурцы, кабачки, патиссоны, тыква, капуста, их лучше сажать ближе к источнику воды.

