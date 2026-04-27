Стало известно, сколько россиян уже сменили зимнюю резину на летнюю

Больше половины россиян признались, что успели сменить зимнюю резину автомобиля на летнюю до апрельского снегопада. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 60% респондентов решили сменить резину на летнюю из-за теплого начала весеннего сезона. По словам этих россиян, они «переобули» свои машины еще в начале апреля или в конце марта, из-за чего на фоне снегопада начали испытывать неудобства.

Другие 34% участников опроса заявили, что решили не торопить в этом году и до сих пор ездят на зимней резине. Эти ен рады, что приняли такое решение.

Оставшиеся 6% опрошенных проголосовали вариант «другое». Они рассказали, что ездят на всесезонной резине и очень довольны своим выбором. При этом респонденты отметили, что такой вариант не уступает по качеству летней или зимней резине.

27 апреля Москву и Подмосковье накрыл сильный снегопад с порывами ветра до 23 м/с. В столице к утру сформировался снежный покров высотой в 12 сантиметров, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ранее в Москве остановили аренду самокатов.