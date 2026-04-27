Стало известно, сколько россиян уже сменили зимнюю резину на летнюю

KP.RU: 60% россиян уже успели сменить зимнюю резину на летнюю
Алексей Майшев/РИА Новости

Больше половины россиян признались, что успели сменить зимнюю резину автомобиля на летнюю до апрельского снегопада. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 60% респондентов решили сменить резину на летнюю из-за теплого начала весеннего сезона. По словам этих россиян, они «переобули» свои машины еще в начале апреля или в конце марта, из-за чего на фоне снегопада начали испытывать неудобства.

Другие 34% участников опроса заявили, что решили не торопить в этом году и до сих пор ездят на зимней резине. Эти ен рады, что приняли такое решение.

Оставшиеся 6% опрошенных проголосовали вариант «другое». Они рассказали, что ездят на всесезонной резине и очень довольны своим выбором. При этом респонденты отметили, что такой вариант не уступает по качеству летней или зимней резине.

27 апреля Москву и Подмосковье накрыл сильный снегопад с порывами ветра до 23 м/с. В столице к утру сформировался снежный покров высотой в 12 сантиметров, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ранее в Москве остановили аренду самокатов.

 
