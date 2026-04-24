Больше половины россиян против публикации фотографий детей в соцсетях

Больше половины россиян придерживаются мнения, что родителям не следует публиковать фотографии и видеоролики со своими детьми в социальных сетях. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 66% респондентов считают, что снимки с детьми не нужно выставлять на всеобщее обозрение. Эти россияне отметили, что фотографии малышей стоит показывать только родственникам и другим близким людям, поскольку посторонним неинтересен такой контент. Кроме того, по их мнению, подобные публикации могут навредить малышу в будущем.

Однако другие 22% участников опроса считают желание родителей поделиться фотографиями своих детей нормальным. Респонденты отметили, что нет ничего плохого в том, чтобы делиться успехами своего ребенка. При этом некоторых из этих россиян отметили, что все снимки, опубликованные в соцсетях, должны быть приличными.

Оставшиеся 4% опрошенных проголосовали вариант «другое».

Психолог, ведущий специалист центра «Траектория развития» Дмитрий Панасюк до этого говорил, что некоторые родители регулярно делятся фотографиями и видеороликами со своими детьми в социальных сетях, поскольку могут нуждаться во внимании со стороны окружающих и их одобрении, а также стремиться чувствовать себя частью какой-либо группы.

