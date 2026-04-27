В Москве остановили аренду самокатов

В Москве поездки на самокатах и велосипедах ограничили до улучшения погодных условий. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«По прогнозу синоптиков, в течение дня в столице будет идти снег, температура опустится ниже нормы. Максим Ликсутов сообщил, что операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили поездки на паузу до улучшения погодных условий», – говорится в публикации.

По данным канала, операторы каршеринга также ограничили водителям доступ к автомобилям на летней резине. В Дептрансе водителям личных самокатов и велосипедов посоветовали отказаться от поездок, а для передвижения использовать городской транспорт.

До этого в Москве на видео сняли дороги после снегопада. На размещенных в сети кадрах видно, как техника расчищает заснеженные дороги, при этом заметно, что в некоторых местах столицы упали деревья, которые заблокировали тротуары и проезжую часть. На записи заметно, как пешеходам приходится перелазить через деревья, ветви которых затрудняют проезд для машин.

